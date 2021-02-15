Карачи, Пакистан, , 08:59 — REGNUM В кулуарах многосторонних военно-морских учений «Аман-21» начальник штаба ВМС Пакистана адмирал Амджад Хан Ниази и сопровождающие его лица встретились с делегацией ВМС Индонезии, сообщает Tribunnews.

Встреча состоялась на борту индонезийского корабля Bung Tomo — 357.

Пакистан выразил благодарность Индонезии за участие в военно-морских учениях «Аман-21».

В свою очередь полковник Сирилус Ариф Сусбинторо выразил благодарность начальнику штаба ВМС Пакистана и его окружению за то, что они нашли время посетить корабль Bung Tomo — 357 на полях совместных военных учений.

ВМС Индонезии направили 100 человек для участия в военно-морских учениях.

Как сообщало ИА REGNUM, Индонезия прислала свою делегацию на совместные боевые учения России, Китая и стран НАТО.

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