Вашингтон, , 08:59 — REGNUM Госдепартамент США намерен выделить примерно $2,5 млн на развитие гражданского общества и средств массовой информации в балканских странах. Об этом сообщает 15 февраля RT со ссылкой на описание гранта.

Проект по развитию гражданского общества профинансирует бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепартамента США. Соответствующие организации в Сербии, Косово, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии, Албании и Черногории получат в общей сложности $1,55 млн в качестве поддержки.

Предполагается, в частности, что организации научатся использовать международные форумы «в качестве инструмента обеспечения подотчётности правительства», а также проводить кампании по оказанию «мирного давления» на правительства своих стран для проведения реформ.

На поддержку СМИ и развитие медиаграмотности населения указанных выше стран пойдёт ещё $1 млн.

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