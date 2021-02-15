Екатеринбург, , 09:04 — REGNUM Новым вице-мэром Екатеринбурга стал Андрей Корюков. Соответствующая информация размещена на сайте городской администрации.

Корюков назначен заместителя главы Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам. Пост оставался вакантным после ухода Марины Андрусь.

До этого Корюков работал замминистра экономики Свердловской области (с октября 2018 года). Перед этим чиновник более 20 лет проработал в городской администрации.

Как сообщало ИА REGNUM, нового мэра Екатеринбурга избрала городская дума на заседании 9 февраля 2021 года.

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