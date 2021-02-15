Джакарта, , 08:39 — REGNUM В министерстве иностранных дел Индонезии заявили, что на основании информации посольства Индонезии в Токио индонезийские граждане не пострадали при землетрясении магнитудой 7,3 в Японии, сообщает Sindonews.

«До сих пор не поступало сообщений о гражданах Индонезии, ставших жертвами землетрясения. Посольство Индонезии в Токио продолжит поддерживать связь с индонезийскими гражданами», — говорится в заявлении МИД Индонезии.

Посольство Индонезии в Токио открыло горячую линию для индонезийских граждан.

По данным министерства, в Японии проживают около 66 тысяч граждан Индонезии. В наиболее пострадавших районах, а именно в Фукусиме, проживают 540 индонезийских граждан, а в Мияги — 984 гражданина Индонезии.

Напомним, в результате землетрясения в Японии пострадали более 150 человек.