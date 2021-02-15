Уфа, , 08:37 — REGNUM Экс-директор центра развития туризма Свердловской области Эльмира Туканова назначена председателем государственного комитета Башкирии по туризму. Об этом 15 февраля сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве региона.

Хабиров отметил, что Туканова имеет большой опыт в продвижении туризма.

«Мы и искали такого человека», — сообщил он.

Он также добавил, что Туканова родилась в Башкирии, затем уехала в Нижневартовск учиться. Она длительное время работала в разных музеях в Тюменской области, добавил он.

Хабиров поблагодарил экс-председателя государственного комитета республики по туризму Салавата Нафикова и отметил, что ему была найдена новая работа.

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