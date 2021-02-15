Горно-Алтайск, , 08:34 — REGNUM Новым министром регионального развития Республики Алтай стал бывший руководитель «Горно-Алтайавтодора» Константин Зория. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона, указ о назначении на должность подписал глава Олег Хорохордин 12 февраля.

С понедельника, 15 февраля новый министр приступил к исполнению своих обязанностей.

Константин Зорий родился в 1983 году, закончил Алтайский государственный технический университет им. И.И. Ползунова по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». Работал в сфере дорожного строительства. С мая 2019 года возглавлял «Республиканское управление автомобильных дорог общего пользования Горно-Алтайавтодор».