Новосибирск, , 08:33 — REGNUM Глава министерства сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко назначен заместителем председателя регионального правительства. Об этом на аппаратном совещании сегодня, 15 февраля, сообщил губернатор Андрей Травников.

«За последние годы компетенция и авторитет нашего министерства сельского хозяйства и его руководителя достаточно серьёзно выросли, — отметил Травников. — Мною принято решение, что статус Евгения Лещенко в структуре правительства повышается. Он становится одновременно заместителем председателя правительства Новосибирской области».

К должностным обязанностям в статусе зампредседателя областного правительства Лещенко приступает также с сегодняшнего дня, 15 февраля. В новой должности он будет координировать деятельность регионального минсельхоза, министерства природных ресурсов и экологии, управления ветеринарии и инспекции гостехнадзора.