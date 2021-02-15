Киев, , 08:34 — REGNUM В Китае скончался посол Украины Сергей Камышев. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 февраля на своей странице в социальной сети Twitter.

«Он сделал выдающийся вклад в строительство отношений Украины со странами Азии и Ближнего Востока», — добавил министр.

Журналисты украинского телеканала «24» сообщили, что причиной смерти 64-летнего дипломата мог стать обширный инфаркт.

Бывший глава администрации президента Украины Андрей Богдан, комментируя смерть Камышева на своей странице в социальной сети Facebook, заявил, что последние полгода посла шантажировали увольнением.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, поздравляя Китай с Новым годом, проиллюстрировал текст поздравления фотографией из Непала.

Читайте также: Президент Украины Зеленский перепутал Китай с Непалом