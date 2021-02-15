Карачи, Пакистан, , 08:09 — REGNUM Индонезия прислала свою делегацию на совместные боевые учения России, Китая и стран НАТО, организованные Пакистаном, сообщает Sindonews.

Учения «Аман-21» начались в Карачи и Аравийском море. Это первый случай с 2010 года, когда российские военные и силы стран-членов НАТО проводят совместные боевые учения. Кроме того, это первый опыт сотрудничества американских и китайских войск с тех пор, как президент США Джо Байден вступил в свою должность.

Несколько стран прислали свои делегации, в том числе Великобритания, Бангладеш, Турцию, Индонезия, Малайзия, Япония и страны Восточной Африки.

Известно, что учения состояли из двух частей. Сначала на суше состоялись международные конференции и семинары. Гости имели возможность посетить корабли ВМФ. Вторая часть учений проходила в море, где военно-морской флот отрабатывал совместные боевые действия.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля 2021 года в Карачи стартовали седьмые многонациональные морские учения «Аман-2021» с участием 45 стран.

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