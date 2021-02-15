Дамаск, , 07:39 — REGNUM Израильскую ракетную атаку по целям в окрестностях Дамаска отразили средства противовоздушной обороны (ПВО) Сирии. Об этом 15 февраля сообщает агентство SANA.

По данным агентства, ракетная атака производилась около 01:18 (02:18 мск) со стороны Израиля. Обстрел целей в окрестностях Дамаска вёлся с территории Голанских высот и со стороны Галилеи.

Отмечается, что сирийским средствам ПВО удалось ликвидировать основную часть ракет. Информация о пострадавших и разрушениях инфраструктуры не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о начале отражения ракетной атаки со стороны Израиля сирийскими ПВО.

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