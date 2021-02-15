Оренбург, , 07:39 — REGNUM У оренбургского отделения партии «Справедливая Россия» новый лидер. Политобъединение возглавила Оксана Набатчикова, бывший член ЛДПР и депутат Заксобрания, прошедшая в региональный парламент по партспискам, сообщает пресс-служба «Справедливой России».

«Безусловно, это очень ответственный шаг, к которому я подходила крайне взвешено, — сказала Набатчикова. — Давая согласие на председателя Совета регионального отделения, конечно, я понимаю, что для меня сегодня это отказ от мандата в Законодательном собрании Оренбургской области. Я это понимаю и принимаю».

Напомним, осенью 2020 года Вера Рындина заявила о сложении полномочий председателя реготделения партии.

Добавим, в сентябре 2021 года в регионе пройдут выборы в Заксобрание. Сегодня в областном парламенте «Справедливую Россию» представляет лишь один депутат — Владимир Фролов, который не является членом этой партии. В 2018 году политик отказался возглавлять отделение из-за внутрипартийных разногласий с Сергеем Мироновым.

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