Хабаровск, , 06:04 — REGNUM В ближайшие дни президент РФ Владимир Путин проведёт рабочую встречу с врио губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым, пишет «Российская газета».

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О предполагаемой встрече ранее заявлял и сам Дегтярёв, но когда она состоится, было неизвестно.

Глава Хабаровского края намерен доложить президенту об итогах своей работы в регионе.

Как сообщало ИА REGNUM, Михаил Дегтярёв был назначен врио губернатора 20 июля 2020 года. Бывший глава Хабаровского края Сергей Фургал находится под следствием, его обвиняют в серии тяжких преступлений.

В целом за первые месяцы работы Дегтярёв обозначил явное желание изменить ситуацию в регионе к лучшему, считают эксперты.