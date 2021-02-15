Вашингтон, , 04:42 — REGNUM Бывший президент США Дональд Трамп готов восстанавливать Республиканскую партию с тем, чтобы принять участие в выборах в Конгресс в 2022 году. Об этом 14 февраля заявил сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью телеканалу Fox News.

По словам соратника Трампа, тот выразил признательность адвокатам и всем, кто оказал ему поддержку во время рассмотрения дела об импичменте, во время недавнего разговора.

«Вы знаете, он готов двигаться дальше и восстанавливать Республиканскую партию. Он с нетерпением ждёт 2022 года», — сказал Грэм.

«Я собираюсь поговорить с ним на следующей неделе, поиграть немного в гольф во Флориде. И я сказал: «Господин президент, движение MAGA должно продолжаться, мы должны объединить партию», — объяснил сенатор.

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Make America Great Again (MAGA, «Сделаем Америку снова великой») — лозунг, который Трамп популяризировал в ходе избирательной кампании 2016 года, а затем использовал на посту президента.