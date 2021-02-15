Нью-Йорк, США, , 02:59 — REGNUM С призывом допустить в страну спецпосланника ООН обратился к военным, пришедшим к власти в Мьянме, генеральный секретарь организации Антониу Гутерреш. Соответствующее заявление распространил 14 февраля официальный представитель главы ООН Стефан Дюжаррик.

В документе Гутерреш назвал недопустимыми сообщения о фактах насилия, запугивания и унижения со стороны органов госбезопасности Мьянмы и призвал военных и полицию уважать право граждан на мирные собрания.

Кроме того, генсек ООН призвал военных Мьянмы немедленно разрешить посещение страны на приемлемых условиях спецпосланнику ООН Кристин Шранер Бургенер. В заявлении указано, что целью спецпосланника будет оценка ситуации в Мьянме.

В начале февраля между Бургенер и заместителем командующего армией страны Сое Вин состоялся телефонный разговор. Как отметил Дюжаррик, это был первый контакт, установленный с военными Мьянмы после произошедшего в стране переворота.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава ООН призвал освободить всех арестованных в ходе военного переворота в Мьянме.

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