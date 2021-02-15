Триполи, , 01:57 — REGNUM Глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фаиз Саррадж выехал из страны, поручив вице-премьеру Ахмеду Майтыгу руководить президентским советом. Об этом 14 февраля сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на осведомлённые источники.

В свою очередь, портал Al Marsad опубликовал распоряжение, в котором говорится, что Майтыгу поручено «выполнять задачи и обязанности главы президентского совета ПНС Ливии начиная с 14 февраля 2021 года и вплоть до возвращения (Сарраджа — ред.) из поездки».

Источники отмечают, что глава ПНС Ливии уже не вернётся в страну, поскольку подобные распоряжения раньше никогда не поступали в адрес помощников, Саррадж никогда не поручал заменять себя.

Напомним, ПНС является одной из сторон ливийского диалога — политического форума, который ставит своей целью урегулирование конфликта и примирение враждующих сторон.

5 февраля на Форуме ливийского политического диалога в Швейцарии были избраны премьер-министр Ливии Абдель Хамида ад-Дбейбу и трое членов президентского совета государства: Муса аль-Куни, Абдалла аль-Ляфи и Мухаммед аль-Манафи. Предполагается, что они организуют в Ливии общенациональные выборы 24 декабря 2021 года.

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