Каталония, Испания, , 00:54 — REGNUM После подсчёта 50,94% протоколов для голосования на выборах в парламент Каталонии лидерство удерживает Социалистическая партия (PSC). Такой результат обеспечит ей 34 кресла в 135-местном парламенте, передаёт 14 февраля издание TarragonaDigital.

Испанский флаг Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Социалистическая партия Каталонии выступает за единство Испании, и в случае своей победы обеспечит назначение на пост главы правительства автономии своего кандидата — экс-министра здравоохранения Испании Сальвадора Ильи.

Вместе с тем две другие партии, которые выступают за независимость региона — «Левые республиканцы Каталонии» и «Вместе за Каталонию» — могут получить большинство в парламенте (по 32 кресла — вместе 64). Еще девять мест могут получить «Кандидаты за народное единство», также выступающие за независимость Каталонии.

«Согласно результатам опросов, партии, выступающие за независимость, впервые получат больше половины голосов, набрав не менее 52,7%», — пишет издание.

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