Нейпьидо, 14 февраля 2021, 23:50 — REGNUM В Мьянме на фоне протестов против военного переворота сильно ограничили доступ в интернет, сообщает международная некоммерческая организации NetBlocks.
«Почти полное отключение интернета подтверждено в Мьянме (15 февраля) в 01:00 по местному времени (21:30 14 февраля мск)», — говорится в сообщении.
Уточняется, что уровень доступа в интернет на национальном уровне составляет всего 14% от нормального уровня.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее полицейские Мьянмы открыли стрельбу для разгона акции протеста против захвата власти военными в стране, которая проходила около университета в городе Моламьяйне.
Напомним, 1 февраля в Мьянме произошел военный переворот, в ходе которого были арестованы президент страны и глава правящей партии. Военные ввели режим чрезвычайного положения сроком на один год, после которого начнется подготовка к новым выборам.
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