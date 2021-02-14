Каталония, Испания, , 22:59 — REGNUM В Каталонии завершилось голосование на досрочных парламентских выборах, явка на 18:00 (20:00 мск) достигла почти 46%. Об этом свидетельствуют данные региональной избирательной комиссии.

Отмечается, что избирательные участки закрылись в 20:00 (22:00 мск). Всего в голосовании могли принять участие порядка 5,5 млн человек. Жители избирали 135 депутатов каталонского парламента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лауреат Нобелевской премии по литературе Марио Маргас Льоса, философ Фернандо Саватер и лауреат Национальной премии Испании по литературе Луис Гойтисоло подписали манифест, в котором призывали испанское общество «продолжать проявлять солидарность и сочувствие с каталонцами».

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