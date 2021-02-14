Приштина, , 22:37 — REGNUM На парламентских выборах в Косово побеждает оппозиционная партия «Движение за самоопределение» Альбина Курти, свидетельствуют данные института PIPOS, проводившего опрос избирателей на выходах с избирательных участков.

Отмечается, что партия «Самоопределение» набирает порядка 41,8% голосов, второе место занимает Демократическая партия Косово (16,5%) экс-президента Хашима Тачи.

По данным ЦИК Косово, явка на выборах составила 46,27%.

Напомним, сегодня, 14 февраля, в Косово состоятся досрочные парламентские выборы и лидер «Самоопределения» Альбин Курти является одним из самых вероятных кандидатов на победу.

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