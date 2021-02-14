Киев, , 21:21 — REGNUM На Украине разворачивается скандал с обнародованием главой государственной пограничной службы страны Сергеем Дейнеко персональных данных народного депутата от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Тараса Козака, в частности, информации о поездках парламентария, передает корреспондент ИА REGNUM 14 февраля.

Ранее Дейнеко публично заявил, что Козак не покидал территории Украины, комментируя информацию о полете самолета, которым пользуется депутат, в Абу-Даби, где сейчас находится президент Украины Владимир Зеленский.

«Упомянутый депутат… в этом месяце еще не пересекал границу Украины на выезд. В последнее время гражданин Козак совершил пересечение границы в конце января, вернувшись в Украину через один из столичных аэропортов», — сказал глава ведомства.

Юрист Ростислав Кравец, в свою очередь, отмечает, что такие действия чиновника являются беспрецедентными:

«Эти данные относятся к персональной информации, которую запрещено обнародовать без согласия самого человека. Понятно, что Дейнеко сейчас это сделал не по своей воле — власти хотели как можно быстрее замять скандал с якобы полетом Козака в Абу-Даби и сказали Дейнеко опровергнуть. Вот он и опроверг».

Юрист заявил, что не может припомнить другого такого случая, чтобы чиновники публично разглашали персональную информацию о пересечении границы, и пригрозил неизбежными последствиями и уголовной ответственностью за это заявление.

«Без согласия Козака он не имел права разглашать информацию о пересечении границы. Такая информация предоставляется либо по запросу самого Козака, либо по запросу правоохранительных органов или суда. По поводу ответственности, все зависит от самого Козака. Захочет ли он привлекать главу Госпонгранслужбы к ответственности за распространение персональной̆ информации», — заявил Кравец.

В завершение юрист подчеркнул, что на ситуацию с обнародованием персональных данных должны отреагировать и правоохранительные органы, и омбудсмен по правам человека.

«Ответственность за подобные действия вплоть до уголовной с ограничением свободы на срок до трех лет», — сообщил он.

ИА REGNUM напоминает, что 2 февраля власти Украины ввели санкции против депутата Козака, блокировав его активы, в том числе принадлежащие парламентарию три оппозиционные телеканала.

13−14 февраля президент Украины находится в рабочим визитом в ОАЭ. При этом ряд СМИ сообщили, что 12 февраля самолет, которым якобы пользуется депутат от ОПЗЖ Тарас Козак, совершил посадку в аэропорту Абу-Даби в ОАЭ, а через сутки туда же с официальным визитом прибыл президент Зеленский.