Лондон, , 20:26 — REGNUM В британском парламенте призвали запретить России и Китаю каким-либо образом участвовать в цепях поставок при снабжении оборонного сектора Соединённого Королевства, сообщает The Independent со ссылкой на комитет по обороне палаты общин.

По данным издания, девять компаний, работающих в британском оборонном секторе, в последние годы были приобретены компаниями из Китая — это касалось в том числе производителей печатных плат, используемых в истребителях ВВС США F-35.

В связи с этим британские парламентарии предложили миноброны создать список стран, которые рассматриваются как «дружественные». При этом странам, не входящим в список, «следует запретить инвестировать в цепочку поставок оборонного сектора Великобритании, включая Китай и Россию», пишет The Independent.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в Соединённом Королевстве Андрей Келин заявил, что непростые политические отношения между Россией и Великобританией не сказались на товарообороте между двумя странами. Об этом говорят цифры, которые растут четвёртый год подряд.

По его словам, по итогам 2020 года объём торговли составил порядка $23 млрд, увеличившись на 15−20% по сравнению с предыдущим годом.

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