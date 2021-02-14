Минск, , 18:26 — REGNUM В Белоруссии задержаны порядка 20 человек, которые планировали «под видом катания на лыжах» провести несанкционированный митинг, сообщает 14 февраля пресс-служба МВД республики.

Отмечается, что в Молодечненский РОВД поступило сообщение о том, что возле подстанции в деревне Лешно собралась толпа людей. Не исключалась вероятность повреждения ими высоковольтных ЛЭП, сообщили в милиции.

Выяснилось, что под видом катания на лыжах там собралась группа около 20 человек, устроив несанкционированный митинг с бело-красно-белой символикой.

«Псевдоспортсмены задержаны», — говорится в телеграм-канале МВД Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее сотрудники главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией министерства внутренних дел Белоруссии в Минске пресекли подпольное производство предметов с символикой, использующейся на оппозиционных акциях протеста.

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