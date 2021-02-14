Киев, 14 февраля 2021, 17:11 — REGNUM В Донбасс в ближайшее время должны отправиться министр обороны Украины Андрей Таран и глава Генштаба Руслан Хомчак для установления всех обстоятельств гибели трех украинских военнослужащих. Об этом, как передает офис президента Украины, сообщил президент Украины Владимир Зеленский, который дал соответствующее поручение.
«Мы … читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории, — подчеркнул президент. — Требуется немедленное расследование».
Зеленский добавил, что он ждет доклада от Тарана и Хомчака, чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем.
Как передавало ИА REGNUM, 14 февраля в Донбассе в результате взрыва неизвестного взрывного устройства погибли трое украинских военнослужащих.
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