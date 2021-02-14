Москва, , 16:04 — REGNUM На данный момент магистральный газопровод «Северный поток — 2» построен уже на 95%. Об этом 14 февраля заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

«Северный поток — 2» — это коммерческий проект, который реализуется в первую очередь иностранными компаниями, которые заинтересованы в поставках газа из России. Компанией «Газпром» создано совместное предприятие, которое практически уже более чем на 95% реализовало этот проект», — сказал он.

При этом Новак отметил, что, по его мнению, газопровод будет завершен, несмотря на деструктивные действия Соединенных Штатов, пытающихся помешать завершению его строительства.

«В нем заинтересованы страны европейские, компании европейские. Мы уверены, что, несмотря на те деструктивные подходы, которые мы наблюдаем со стороны Соединенных Штатов Америки, которые, конечно же, в свою очередь, затягивают реализацию этого проекта, он будет достроен», — добавил вице-премьер РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 сентября минувшего года премьер-министр региона ФРГ Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Шлезвиг заявила, что газопровод «Северный поток — 2» завершён на 97%. Отметим, что строительство газопровода было прекращено в конце 2019 года, когда США пригрозили компаниям, занимающимся прокладкой трубы, жесткими санкциями — те в страхе бежали со строительства. Около года понадобилось «Газпрому», чтобы снарядить два специализированных судна для прокладки трубы по дну моря.