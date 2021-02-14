Москва, , 17:57 — REGNUM Материал РИА Новости, согласно которому Евросоюз за годы политического противостояния с Российской Федерацией потерял от взаимных ограничений больше, чем Россия, вызвал реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 14 февраля в социальной сети Facebook.

«Вот что бывает, когда ты не имеешь суверенитета. Приказ из-за лужи — сразу под козырёк. И не беда, что себе в убыток», — написал Трофим З.

Многие пользователи пришли к выводу, всё суть проблем Евросоюза заключается лишь в том, что он ведёт несамостоятельную политику и исполняет приказы, которые поступают из Вашингтона.

«Когда в государстве нерешительные руководители, то будет безразличие к своему народу. Меркель. почему-то зависит от США», — считает Татьяна Д.

Тем не менее, некоторых граждан не устроило принципе то, что Россия что-то потеряла в данном противостоянии. Несмотря даже на то, что суммарный ущерб Европа понесла больше.

«Так палка имеет оба конца. Если Европа потеряла миллиарды, то можно только представить, сколько потеряла Россия от санкций», — пишет Майя К.

Другие же указали на то, что польза от санкций для России всё-таки есть и заключается она в том, что наша страна приобретает большую самостоятельно и независимость от решений, как Европы, так и США.

«Санкции заставляют Россию освобождаться от экономического шантажа Европы и в отдаленной перспективе ударят по ней потерей рынков сбыта. Европейские фармацевтические компании постоянно провоцируются брюссельскими мудрецами к санкциям против России и вот одна лишь угроза, без её исполнения, уже помогла избавиться России от инсулиновой зависимости», — поделилась Сара Г.

Напомним, 14 февраля РИА Новости опубликовало материал, согласно которому Евросоюз за годы политического противостояния с Российской Федерацией потерял от взаимных ограничений больше, чем Россия.