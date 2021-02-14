Москва, , 16:06 — REGNUM Заявление генерального конструктора, гендиректора межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергея Боева о том, что госиспытания российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) успешно завершены, вызвало обсуждение в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии 14 февраля в социальной сети Facebook.

«Кто к нам с мечом придёт, от меча и погибнет. Зубы обломаете на нас переть. Россия сила!», — написал Игорь К.

Многие пользователи пришли к выводу, что подобные испытания происходят не просто так, а потому, что Россия готовится к вероятной глобальной войне.

«Плавно идёт к войне. Сначала холодной, но тут им нас не нагнуть, а вот если уж у них (вряд ли у нас) вскипят мозги до нажатия кнопки, то дальше просто — ни нас, ни них, только кто сильнее и кто умнее, из тех, кто выжил. Одно радует — меня уже не будет, буду это кино смотреть с небес, ну, или кидать уголёк под котлы с теми, кто эту кнопку нажал первым!», — пишет Игорь Х.

Но нашлись и те граждане, которые считают, что не существует никакой угрозы войны и вместо траты денег на поддержание обороноспособности страны, необходимо направить средства на социальные нужды.

«Я больше 20 лет живу в Германии, не помню никаких сообщений о создании оружия, об испытаниях, не видел в городе ни одного военного. А в России каждый день сообщают о манёврах, о новой военной технике — будто бы идёт подготовка к войне! Лучше бы строили дороги, больницы, школы!», — поделился своим мнением Олег В.

Напомним, 14 февраля генеральный конструктор, гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев заявил о завершении госиспытаний российской системы предупреждения о ракетном нападении.