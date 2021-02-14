Москва, , 16:04 — REGNUM Заявление президента России Владимира Путина о том, что Россия хочет и будет развивать отношения с Японией, но не в противоречии с российской Конституцией, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё отношение 14 февраля в социальной сети Facebook.

Флаги России и Японии S Solomonov

«Никаких отношений не будет. Не говорите глупости», — Elmar R.

Многие пользователи поддержали мнение Путина. Граждане уверены, что отношения с Японией России необходимы.

«Спор за Курилы — это спор за территориальные воды, в которых ведётся богатейший вылов рыбы и морепродуктов. Мнение Путина поддерживаю», — пишет Денис Л.

Некоторые комментаторы предположили, что, несмотря на желание со стороны руководства России, Япония не пойдёт на уступки и не станет отказываться от претензий

«Вопрос в том, захочет ли этого Япония? В России нет друзей, у неё все либо враги, либо холуи», — считает Myroslav K.

Нашлись и те граждане, которые предложили ответить Японии зеркальными территориальными претензиями и объявить свои претензии на остров Хоккайдо.

«Хоккайдо — земли айнов, принявших российское подданство в 18-м веке. Пора вернуть остров себе», — поделился своим мнением Максим В.

Напомним, 14 февраля президент России Владимир Путин заявил о том, что Россия хочет и будет развивать отношения с Японией, но не в противоречии с российской Конституцией.