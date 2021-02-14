Стокгольм, , 15:19 — REGNUM Письмо с призывом оказать давление на власти Германии в вопросе строительства газопровода «Северный поток — 2» («СП-2») направил 14 февраля главе МИД Швеции Анн Линде депутат парламента страны от оппозиционной правой партии «Шведские демократы» Бьерн Седер.

«Российский газопровод «Северный поток — 2», идущий в Германию, — это угроза политике безопасности, притом, что он делает Европу зависимой от российского газа. Ещё в 2016 году еврокомиссар по климату и энергетике Мигель Ариас Каньете заявил, что считает этот проект рискованным», — приводит текст письма RT.

Также шведский депутат заявил, что Евросоюзу необходимо предпринять в отношении российской стороны определённые шаги в ответ на «действия России» по отношению к блогеру Алексею Навальному и высылке дипломатов трех европейских стран, объявленных в Москве персонами нон грата.

При это Седер считает, что власти ЕС должны отреагировать на якобы имевшее место «насилие режима» по отношению к участникам незаконных протестных акций в России и в качестве такой реакции предлагает противодействовать строительству газопровода «Северный поток — 2».

В то же время он указал, что бороться с СП-2 сложно.

«Германия пока что отказывается останавливать строительство газопровода», — подчеркнул депутат из Швеции и задал вопрос главе шведского МИД, намерена ли она что-либо предпринять для того, «чтобы побудить Германию отказаться от планов строительства газопровода, что послужит ответом на действия России».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля сенатор-республиканец Джим Риш (штат Айдахо) и сенатор-демократ Джин Шахин (штата Нью-Гэмпшир) заявили, что, несмотря на важность отношений США с Германией, в отношении участников проекта «Северный поток — 2» американским президентом Джо Байденом должны быть введены санкции.