Москва, , 15:13 — REGNUM Незаконные протестные акции, которые ранее прошли в России в поддержку блогера Алексея Навального, произошли в том числе и из-за накопившегося в результате пандемии коронавируса раздражения у жителей страны. Об этом 14 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1», на котором были показаны кадры его встречи с главредами российских СМИ.

Незаконная акция протеста в Москве © ИА REGNUM

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«По поводу того, что люди выходили на протесты, в том числе и не из-за этого фигуранта. Да, наверное, вы правы. Так и есть. Вы знаете, в чем дело, ведь и фигуранта этого используют именно сейчас, именно тогда, когда во всех странах мира в том числе у нас возникает усталость у людей, возникает накопленное раздражение, возникает недовольство в том числе по отношению к условиям в которых они живут, уровню доходов», — сказал российский лидер.

Также он отметил, что в случае, если человек начинает жить хуже, он, как правило винит в этом начальство и, по мнению президента РФ, такова доля начальства.

«Здесь уже ничего не поделаешь», — подчеркнул Путин.

Кроме того, он указал, что такое раздражение от пандемии пытаются пользовать в Европе, в США и в других странах.

«И у нас этим пытаются тоже воспользоваться и воспользовались», — добавил российский президент.

При этом он уточнил, что воспользоваться данной ситуацией у противников России пока не получилось, однако отметил, что раздражение у людей накапливается из-за большого числа проблем, включая финансовые, и в этом случае власти необходимо набраться терпения и работать ритмично, а «не заливать деньгами проблемы».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия намерена и будет развивать свои отношения с Японией, однако при этом не станет делать что-либо, что противоречит российской конституции.