Минск, , 15:13 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии вечером 13 февраля пресекли несанкционированное массовое мероприятие с использованием бело-красно-белой символики, сообщила 14 февраля на своем telegram-канале пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

По информации представителя МВД под видом музыкальной вечеринки на оздоровительной базе недалеко от Смолевичей собрались активисты «деструктивных телеграм-каналов».

«Всего было задержано 68 человек, включая несовершеннолетних. На взрослых составлены протоколы за нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий, а в отношении родителей задержанных подростков проводится проверка по факту невыполнения ими обязанностей по воспитанию детей», — сообщила Чемоданова.

На текущий момент отпустили десять человек, в числе которых несовершеннолетние и те, у кого маленькие дети. Представитель МВД также сообщила, что участники мероприятия употребляли спиртные напитки, а одна из девушек направлена на медицинское освидетельствование, так, как возможно была в состоянии наркотического опьянения.

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Напомним, ранее белорусский правозащитный центр «Весна» сообщил о задержании 13 февраля вечером 67 человек на базе отдыха «Огонёк» в поселке Сокол Смолевичского района.