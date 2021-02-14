Москва, , 15:22 — REGNUM Россия намерена и будет развивать свои отношения с Японией, однако при этом не станет делать что-либо, что противоречит российской Конституции. Об этом 14 февраля заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1», на котором были показаны кадры его встречи с главредами российских СМИ.

«Мы хотим развивать отношения с Японией и будем развивать, но ничего не будем делать из того, что противоречит Основному закону Российской Федерации», — сказал он.

В то же время ввиду того, что одна из статей Конституции РФ говорит о запрете на отчуждение территорий страны, российский лидер порекомендовал журналистам обратиться к министру иностранных дел России Сергею Лаврову по вопросу об отношениях с Японией в контексте суверенитета южных Курильских островов.

«Вы Лаврову задайте этот вопрос. Он вам объяснит, где там делимитация, где демаркация», — заявил Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля российский посол в Японии Михаил Галузин заявил, что решения на тему суверенитета южных Курильских островов не предусмотрены новой редакцией Конституции РФ.