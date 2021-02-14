Москва, , 15:20 — REGNUM Оправдательный приговор в отношении бывшего президента США Дональда Трампа на процессе по импичменту вызвало бурное обсуждение среди пользователей интернета. Граждане оставили свои комментарии 14 февраля в социальной сети Facebook.

«Радость-то какая! Завтра напишут, что рука Кремля помогла, и по новой!», — считает Олег Б.

Некоторые комментаторы однозначно поддержали решение Сената. Граждане оказались рады тому, что Трамп был оправдан.

«Во всём мире пандемия, уныние и вдруг радостная весть, откуда и не ожидали: Дональда оправдали», — пишет Батор Б.

Часть граждан предположила, что Трамп не уйдёт из большой политики, а попытается вновь занять президентское кресло на следующих выборах главы США.

«Это означает, что Трамп будет баллотироваться в следующие выборы, а до них, США будут больше поглощены внутренней повесткой — войной элит. В целом скорее положительно для России», — поделился своим мнением Александр Ш.

Отдельные граждане предположили всё же, что Трамп разочаровался в политической системе Соединённых Штатов и не откажется от участия в следующих выборах.

«Он сам не пойдет на следующие выборы. Наверное, до него дошло, что ему придётся быть Донкихотом — борцом с ветряными мельницами», — написал Berkinbay B.

Напомним, 13 февраля Сенат США оправдал бывшего президента Дональда Трампа на процессе по импичменту.