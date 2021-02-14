Москва, , 15:01 — REGNUM Заявление американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска, в котором он пригласил президента России Владимира Путина пообщаться в набирающей популярность социальной сети Clubhouse, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 14 февраля в социальной сети Facebook.

«А для чего? Разговор ради разговора? Сейчас такое обилие средств связи. Есть о чём поговорить? Задавай вопрос открыто и общайся. Что за манера заманивать собеседника на какую-то мутную площадку? Это просто манипуляция», — написал Антон К.

Многие пользователи отнеслись к данному высказыванию амеркианского миллардера, как к шутке. Части граждан такой юмор понравился.

«ВВП сейчас всё бросит и придёт! Маск — красава, любит авантюры тоже!», — пишет Олег Б.

Другие наоборот, не одобрили такой поступок со стороны Маска. По мнению людей, данный предприниматель не может разговаривать с людьми уровня президента России.

«Маск берега попутал. Кто такой он и президент России? Хоть бы уже скорее он на Марс улетел», — считает Наталия К.

Нашлись и те, кто предположил, что Маск попросту разрекламировал набирающую популярность социальную сеть Clubhouse. Граждане уверены, что обращение миллиардера является частью пиар-акции и, на самом деле, Маск не собирается общаться с Путиным.

«Маск, конечно, пиарит Clubhouse, а заодно троллит твердолобых», — поделился своим мнением Сергей Е.

Напомним, 14 февраля американский предприниматель и миллиардер Илон Маск на двух языках обратился к официальному Twitter-аккаунту президента России Владимира Путина и пригласил пообщаться в набирающей популярность социальной сети Clubhouse.