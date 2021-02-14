Москва, , 14:33 — REGNUM Заявление российского дипломата Константина Гаврилова о том, что Twitter заблокировал официальный аккаунт делегации России на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене, вызвало реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение 14 февраля в социальной сети Facebook.

«Когда у Петровича спросили, есть ли у него Твиттер, он гордо ответил, что по молодости был. Но он его вылечил», — шутит Alice M.

Многие пользователи выразили своё непонимание на счёт того, почему частная компания Twitter постоянно участвует в политических перипетиях.

«Всегда задавался вопросом: «а кто такой этот Твиттер?» Государственная структура? Нет? Частная компания? Тогда на каком основании вы своими блокировками мешаете политическому общению? У вас есть специалисты в области политических переговоров на основании выводов которых заблокированы политические мнения? Нет? Тогда какого чёрта вы лезете в политические процессы и обсуждения?», — задаётся вопросом Kostas H.

Некоторые комментаторы призвали руководство России ввести ответные меры на подобные решения со стороны Twitter. Часть людей предлагает и вовсе закрыть доступ к данной соцсети на территории Российской Федерации.

«Может, и нам его лесом послать? Невелика будет потеря», — считает Александр Т.

Нашлись и те граждане, кому сложившая ситуация напомнила сюжеты различных антиутопий, согласно сюжетам которых в будущем миром будут править корпорации, интересы которых противоположны человечеству.

«Ну, вот ещё один пример того, что будущее уже настало и корпорации зла контролируют мир», — поделилась своим мнением Youlia B.

Напомним, 13 февраля российский дипломат Константин Гаврилов заявил о том, что Twitter заблокировал официальный аккаунт делегации России на переговорах по безопасности и контролю над вооружениями в Вене.