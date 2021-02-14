Москва, , 14:02 — REGNUM Государственные испытания системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) закончились в России в конце минувшего года. Об этом 14 февраля рассказал генеральный конструктор СПРН, гендиректор МАК «Вымпел» Сергей Боев в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда».

"В конце декабря 2020 года мы успешно завершили испытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности», — сказал он.

Кроме того, в программе уточнили, что на территории Крыма планируется построить радиолокационную станцию «Воронеж», которая должна будет вести наблюдение за происходящим в акватории Черного и Средиземноморского морей.

Отметим, в первый эшелон СПРН входит группировка спутников единой космической системы, во второй —наземные радиолокационные системы.