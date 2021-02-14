Вашингтон, , 12:13 — REGNUM Американский инженер и бизнесмен Илон Маск, являющийся главой компаний Tesla и SpaceX, обратился с предложением к президенту России Владимиру Путину пообщаться в социальной сети Clubhouse, которая создана для голосового общения и онлайн-конференций. Он написал об этом 14 февраля на своей странице в соцсети Twitter.

«<…> не хотели бы вы присоединиться ко мне для беседы в Clubhouse?», — говорится в сообщении Маска.

Также американский бизнесмен добавил на русском языке, что для него было бы большой честью пообщаться с главой Российского государства.

Как передавало ИА REGNUM, 2 февраля американский предприниматель и инженер, основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск сообщил, что он временно не будет использовать соцсеть Twitter.