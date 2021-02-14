Киев, 14 февраля 2021, 07:21 — REGNUM За последние два года из украинской армии уволились порядка семидесяти тысяч военных, заявил экс-заместитель секретаря СНБО Украины, генерал вооруженных сил Украины Сергей Кривонос в интервью каналу «Апостроф ТВ».
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По оценкам Кривоноса в первую очередь оттоку военных кадров из украинской армии поспособствовало нестабильное понимание дальнейших действий украинской армии в Донбассе. А также то, что для основной части населения проблемы войны не существует.
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Напомним, в конце декабря 2020 года Сергей Кривонос был уволен с должности заместителя секретаря СНБО Украины после того, как раскритиковал Зеленского.
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