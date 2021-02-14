Киев, , 07:21 — REGNUM За последние два года из украинской армии уволились порядка семидесяти тысяч военных, заявил экс-заместитель секретаря СНБО Украины, генерал вооруженных сил Украины Сергей Кривонос в интервью каналу «Апостроф ТВ».

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По оценкам Кривоноса в первую очередь оттоку военных кадров из украинской армии поспособствовало нестабильное понимание дальнейших действий украинской армии в Донбассе. А также то, что для основной части населения проблемы войны не существует.

«Посмотрите, какое количество военных, имевших опыт четырнадцатого, пятнадцатого, шестнадцатого (2014, 2015, 2016 — ИА REGNUM) годов уволились за последние два года. Эта цифра более семидесяти тысяч. Факторов (увольнения — ИА REGNUM) много. В первую очередь это… нестабильная ситуация на фронте — нестабильное понимание, что нам дальше делать приводят к тому, что запрещают стрелять… У нас проблема войны — это только проблема военных, членов их семей, волонтеров и небольшого количества граждан этой страны. Для других война не существует и проблем армии нет», — рассказал он.

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Напомним, в конце декабря 2020 года Сергей Кривонос был уволен с должности заместителя секретаря СНБО Украины после того, как раскритиковал Зеленского.

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