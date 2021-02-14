Пекин, , 06:31 — REGNUM Действия США на международной арене были названы деструктивными властями Китая в ответ на критику со стороны Белого дома работы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Ухане. Соответствующее заявление было сделано 14 февраля посольством КНР в Вашингтоне.

В документе сказано, что США в последние годы предприняли ряд действий, серьёзно подрывавших работу многосторонних институтов, в том числе института ВОЗ. По мнению Китая, Вашингтон создал значительные препятствия международному сотрудничеству в борьбе с COVID-19. В посольстве КНР выразили сомнения в том, что США, действуя таким образом, смогут завоевать «доверие всего мира».

Пекин выразил надежду на то, что Соединённые Штаты займут «серьезную, искреннюю, прозрачную и ответственную позицию», начнут соответствовать высоким стандартам и поддержат работу ВОЗ реальными действиями, внося свой вклад в международное сотрудничество по борьбе с COVID-19.

Напомним, американское издание Wall Street Journal опубликовало информацию о том, что власти Китая отказались предоставить экспертам ВОЗ информацию о первых случаях заболевания COVID-19.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что помощник президента Соединённых Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан выразил обеспокоенность тем, в каком виде предоставлены данные расследования ВОЗ в Ухане и как они были получены. Вашингтон потребовал, чтобы доклад ВОЗ был независимым и «не подвергался вмешательству со стороны китайских властей».

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