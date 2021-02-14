Вашингтон, , 05:14 — REGNUM Первый заместитель пресс-секретаря Белого дома Ти Джей Дакло ушёл в отставку после отстранения с работы из-за скандала с журналисткой. Об этом сказано в распространённом 13 февраля заявлении Джен Псаки.

В документе сказано, что отставка Дакло была принята вечером 13 февраля после беседы. Отмечается, что в Белом доме намерены соответствовать стандартам, установленным действующим президентом США Джозефом Байденом в вопросах уважения к людям и вежливости.

Как сообщал ранее ряд американских СМИ, Дакло был отстранён от работы и отправлен на неделю в оплачиваемый отпуск из-за инцидента с журналистом газеты Politico Тарой Палмери. Заместитель пресс-секретаря Белого дома пытался заставить Палмери отказаться от публикации материала о его связи с корреспонденткой новостного интернет-портала Axios Алекси Маккэммонд. Редколлегия Politico была вынуждена обратиться к руководству администрации Белого дома.

Псаки подтвердила, что что поводом для беседы с Дакло стал инцидент с журналисткой Politico, касавшийся его личной жизни. Также пресс-секретарь Белого дома добавила, что Дакло извинился перед Палмери и направил ей послание, где выразил «глубокое сожаление» по поводу произошедшего.

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