Москва, , 02:09 — REGNUM Меры воздействия на зарубежные интернет-сервисы в случае враждебных действий по отношению к России не исключил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями российских СМИ. Фрагменты встречи были показаны 14 февраля телеканалом «Россия 24».

Российский лидер пояснил, что у него нет желания «что-то искусственно свинчивать и закручивать», но не исключил вероятность принятия мер в отношении зарубежных интернет-платформ в случае осуществления ими враждебных действий в отношении России.

При этом президент РФ заверил, что действовать власти будут, исходя из конкретных ситуаций и при наличии у России своего «аналогичного продукта». По мнению Путина, если за рубежом поймут, что у России есть альтернатива и утрачена монополия на рынке, то «они и вести себя будут по-другому».

Владимир Путин «Мы не будем делать ничего, что создавало бы проблемы нашим гражданам и пользователям просто искусственно, потому что они нам не нравятся или чего-то там плохое про какое-то начальство написали», — отметил президент России, добавив, что на неприкрытые атаки извне обязательно последует реакция.

Также Путин напомнил, что у России есть «Яндекс» и ряд других интернет-сервисов. В качестве примера российский лидер привёл Сбербанк, который «очень неплохо развивается» и по некоторым направлениям «облачной деятельности» уже обгоняет свои зарубежные аналоги.

«У нас есть хорошие перспективы, мы будем этим заниматься», — заключил Путин.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обещал опубликовать выдержки из стенограммы закрытой встречи президента России Путина с главными редакторами российских СМИ.

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