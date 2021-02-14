Москва, 14 февраля 2021, 01:45 — REGNUM Россия не бросит Донбасс, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ. Фрагменты встречи 14 февраля были показаны по телеканалу «Россия 24».
Глава России признался, что у него «перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе».
«Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», — добавил президент России.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал опубликовать выдержки из стенограммы закрытой встречи президента России Путина с руководителями российских СМИ. В частности, Песков пообещал включить в стенограмму заявление главы РФ по Донбассу.
Читайте ранее в этом сюжете: Кремль пообещал опубликовать стенограмму общения Путина со СМИ