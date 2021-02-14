Москва, , 01:45 — REGNUM Россия не бросит Донбасс, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главными редакторами российских СМИ. Фрагменты встречи 14 февраля были показаны по телеканалу «Россия 24».

Глава России признался, что у него «перед глазами стоят некоторые люди, которые получили травмы и увечья, особенно дети, в Донбассе».

Владимир Путин «На наших с вами — я говорю на наших с вами, потому что вы — четвертая власть — на наших с вами плечах огромная ответственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то решение, мы должны подумать о последствиях любого нашего шага», — отметил Путин, обращаясь к руководителям российских СМИ.

«Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», — добавил президент России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал опубликовать выдержки из стенограммы закрытой встречи президента России Путина с руководителями российских СМИ. В частности, Песков пообещал включить в стенограмму заявление главы РФ по Донбассу.

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