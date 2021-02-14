Вашингтон, , 01:12 — REGNUM Новым этапом охоты на ведьм назвал попытку Сената Конгресса США провести процедуру импичмента в отношении него экс-президент США Дональд Трамп. Соответствующее заявление бывшего американского лидера приводит 14 февраля телекомпания NBC.

Трамп отметил, что до сих пор «ни одному президенту не приходилось сталкиваться с чем-то подобным» и назвал процедуру импичмента «новым этапом величайшей охоты на ведьм» в истории США.

Кроме того, экс-президент США поблагодарил за поддержку своих сторонников и заявил, что в ближайшее время собирается представить свою концепцию будущего страны и выразил надежду на то, что ему удастся «вместе продолжить наше замечательное путешествие с целью достичь величия Америки для всех ее жителей»

«Нам предстоит проделать много работы, и скоро мы представим наше видение яркого, светлого и безграничного будущего Америки», — добавил Трамп, не уточняя при этом, собирается ли он вновь претендовать на пост главы государства.

Также Трамп обратился со словами благодарности в адрес юристов, защищавших его на процессе в рамках процедуры импичмента, и в адрес сенаторов, высказавшихся против обвинений в адрес экс-президента.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за принятие импичмента Трампу высказались семь его однопартийцев-республиканцев.

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