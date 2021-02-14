Вашингтон, , 00:43 — REGNUM Экс-президент США Дональд Трамп был оправдан в рамках процесса по импичменту Сенатом Конгресса Соединённых Штатов. Прямую трансляцию из верхней палаты Сената Конгресса США вели 13 февраля американские новостные телеканалы.

Согласно промежуточным результатам голосования, импичмент не набрал двух третей голосов законодателей, необходимых для вынесения обвинительного заключения. Для принятия импичмента за него должны проголосовать как минимум 67 из 100 сенаторов.

Однако в поддержку процедуры импичмента высказались лишь 57 сенаторов, а 47 проголосовали против. Это означает, что вторая попытка объявить импичмент Трампу провалилась. Экс-президент США оправдан по обвинению в подстрекательстве к мятежу.

Напомним, палата представителей вынесла импичмент Трампу из-за высказываний 6 января, которые были определены как подстрекательство к мятежу. После обращения американского лидера к сторонникам начались беспорядки, а часть граждан ворвалась в здание Конгресса, где в это время шло заседание, посвящённое утверждению итогов голосования на президентских выборах.

Стоит отметить, что Трамп стал единственным президентом США, который дважды подвергался процедуре импичмента, при этом второй раз уже после того, как покинул пост главы государства. В первый раз демократы предприняли попытку организации импичмента Трампу в 2019 году. Американскому лидеру было предъявлено обвинение сразу по двум пунктам: в превышении полномочий и воспрепятствовании конгрессу. Нижняя палата утвердила обвинения, однако Сенат оправдал Трампа в начале 2020 года.

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