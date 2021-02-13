София, , 23:53 — REGNUM Власти столицы Болгарии Софии не позволили неонацистам провести традиционное факельное шествие, так называемый «Луков марш», сообщает 13 февраля ТАСС.

Отмечается, что усиленные наряды полиции практически полностью перекрыли центральную часть Софии и другие места сбора неонацистов, не допустив проведения акции.

Неонацистам позволили только возложить цветы к памятной доске на доме, где жил генерал Христо Лукова. Свою поддержку действиям правоохранительных органов выразили множество политиков и общественных деятелей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, Христо Луков был военным министром Болгарии в 1935—1938 годах, создал и возглавил Союз болгарских национальных легионов, идеология которого была сходна с итальянским фашизмом и германским национал-социализмом, был активным сторонником альянса с Третьим рейхом во Второй мировой войне. В феврале 1943 года застрелен членами боевой группы БКП.

Факельное шествие неонацистов в память о болгарском генерале проходило в Софии ежегодно с 2003 года.

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