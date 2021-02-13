Москва, , 23:40 — REGNUM Эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков рассказал, каким образом можно защитить газопровод «Северный поток — 2» от санкций со стороны США.

Так, уточнил он в интервью «МК», российская сторона может переводить занятые в строительстве газопровода корабли, которые попадают под санкции, в собственность все новых фирм, на деятельность которых Вашингтон повлиять не может.

При этом, добавил эксперт, после завершения строительства данные компании можно обанкротить, а суда вернуть бывшим владельцам.

Дальнейших санкций со стороны Вашингтона позволит избежать только прямое вмешательство ЕС, которому не выгодна остановка проекта, резюмировал Юшков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Россия и Германия строят газопровод «Северный поток — 2», который должен доставлять российский газ в ФРГ. Трубопровод проходит по дну Балтийского моря. Власти США активно препятствуют строительству газопровода, так как американцы хотят продавать Германии свой сжиженный газ. Тем не менее германские власти пока отбиваются от давления США и поддерживают проект.

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