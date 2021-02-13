Москва, , 22:10 — REGNUM Заявление главы офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что Соединенные Штаты могут и должны сыграть одну из ключевых ролей в урегулировании конфликта в Донбассе, вызвало обсуждение среди пользователей интернета. Граждане выразили свою точку зрения 13 февраля в социальной сети Facebook.

«Мне это почему-то напоминает школьные годы. Тогда тоже если сам не справлялся, то звал родителей помочь», — пишет Youlia B.

Многие пользователи пришли к выводу, что не на условиях Вашингтона следует оканчивать эту войну.

«Так понятное дело, сами они этот конфликт долгие годы готовили, а теперь играются», — поделился своим мнением Расала Д.

Некоторые комментаторы отметили, что не знают ещё ни одну страну, куда бы вмешались Соединённые Штаты, но при этом принесли бы гражданам этого государства позитивные изменения.

«Штаты ещё ни в одну страну мира, где они участвовали в переворотах, никогда не приносили мир! От них только разрушения и беспорядок!» — считает Natalie S.

Отдельные пользователи выразили уверенность в том, что Вашингтон держится на лидерских позициях в мире только за счёт войн, которые развязывает на всём земном шаре.

«Если не будет конфликтов, войн, спровоцированных США, то не будет работать экономика США. Вот это понять надо», — написал Михаил Т.

Напомним, 13 февраля глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил в интервью телеканалу «Украина» о том, что Соединенные Штаты могут и должны сыграть одну из ключевых ролей в урегулировании конфликта в Донбассе.