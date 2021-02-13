Москва, , 21:36 — REGNUM Решение правительства России расширить список украинских компаний, против которых действуют ответные санкции, вызвало споры в интернет-сообществе. Пользователи выразили своё мнение 13 февраля в социальной сети Facebook.

«Давно пора. А против Евросоюза когда?» — задаётся вопросом Дмитрий С.

Многие пользователи пришли к выводу, что против Украины действительно необходимо вводить санкции, но список, который составило правительство России, для граждан кажется малозначительным.

«Это не меры — это детский лепет», — считает Сергей С.

Некоторые комментаторы указали на то, что самые важные и основополагающие для существования Украины товары Российская Федерация до сих пор поставляет в Киев.

«Россия продолжает поставлять на Украину электроэнергию, крайне необходимые Украине многочисленные комплектующие для промышленности, двигатели к украинским танкам и даже солярку…» — написал Vladimir G.

Отдельные пользователи предложили лишить Украину стратегических ресурсов, чтобы дать понять, как следует вести разговор с Российской Федерацией.

«Уже давно пора всё им отрубить. И газ, и электроэнергию. А то они всё никак не придут в себя, кто кого содержит. Так что надо уже и пора пожёстче с Украиной и Молдавией, и со всеми вокруг России. Обнаглели и обозрели все», — поделился своим мнением Иван Ч.

Напомним, 12 февраля правительство России расширило список украинских компаний, против которых действуют ответные санкции.