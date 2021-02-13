Киев, , 21:14 — REGNUM Закрытие украинских оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK вызвало широкий резонанс, ведь на санкции Зеленского отреагировали не только ведущие мировые средства массовой информации, но и Европарламент, который встал на защиту украинских журналистов и четко дал понять президенту Украины, что его действия политически мотивированны.

Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» сказал народный депутат Украины, глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Парламентарий подчеркнул, что за первую неделю после введения санкций более чем 1200 СМИ со всего мира, включая ведущие информационные агентства Associated Press, Reuters, France Pressе написали о том, что президент Украины лишил лицензии три самых популярных телеканала в стране.

Также он отметил, что показательной оценкой действиям украинского президента должна стать резолюция Европарламента по результатам выполнения соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, где ситуации с санкциями отведено три отдельных пункта.

«Европарламент своей резолюцией встал на защиту журналистов, на которых сегодня нападают по науськиванию власти национал-радикалы, нападают на те каналы, которые действуют и поддерживают пострадавшие каналы… То есть там однозначная позиция, что закрывать каналы, как это сделал господин Зеленский в нарушение конституции и законов (тем более в процедуре внесудебного рассмотрения, хотя есть процедура лишения и аннулирования лицензии в порядке, установленном законом в стране), неправильно и политически мотивированно», — сообщил Медведчук.

Лидер оппозиции подчеркнул, что с каждым днем раскрываются новые факты фальсификаций, что данные действия власти не соответствуют закону, а указанных санкций вообще нет в законе о санкциях. Поэтому говорить о том, что санкции однозначно поддержаны Западом, не приходится.

«Более того, за рубежом начинают понимать, что закон о санкциях действует только в отношении иностранных граждан и иностранных юридических лиц. А все компании, обладатели лицензии — это украинские юридические лица, а собственник — гражданин Украины, народный депутат, оппозиционный политик. Поэтому не все так просто для власти», — сказал парламентарий.

В заключение он выразил мнение, что своими незаконными действиям президент Украины сделал хуже только себе и своей репутации.

«Зеленский сорвал с себя маску человека, который думает о людях, о донесении объективной информации, который вообще что-то думает для страны. Сегодня миллионы граждан узнали, что собой представляет Зеленский, в том числе и через подобные неправомерные его преступные действия по закрытию каналов», — резюмировал Медведчук.

ИА REGNUM напоминает, что в своей резолюции европарламентарии выражают крайнее недовольство политическим преследованием независимых СМИ в стране, а также недовольны законопроектом о противодействии распространению ложной информации, считая, что таким образом государство получит дополнительные инструменты для вмешательства в деятельность журналистов. Также Европарламент призвал украинские власти направить все усилия для расследования многочисленных фактов нападений на журналистов на протяжении последних нескольких лет.

10 февраля представитель отдела стратегических коммуникаций и анализа информации Европейской службы внешнего действия Юргис Вилчинскас заявил, что экспертам ЕС требуется больше времени, чтобы оценить последствия решения властей Украины по блокированию оппозиционных телеканалов, и давать оценку прямо сейчас они еще не готовы.