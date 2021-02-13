Киев, , 21:08 — REGNUM В случае отказа властей Украины от Минских соглашений Киев потеряет Донецкую и Луганскую области в течение максимум двух месяцев, заявил бывший глава Следственного управления Службы безопасности Украины генерал Василий Вовк.

«Если мы отказываемся официально от Минских договоренностей, можете быть уверены, что мы в первую очередь теряем за месяц-два всю Донецкую и Луганскую области», — сказал он в эфире телеканала «Наш».

По его словам, Москва «всё сделает красиво», не прибегая к участию «зеленых человечков, там будет так, что всё сделали сами жители Донецкой и Луганской областей».

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Как сообщало ИА REGNUM, в действующей редакции Минские соглашения выполнить невозможно. Об этом в фрагменте программы «Украина с Тиграном Мартиросяном» на телеканале «Украина 24» заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

По мнению Ермака, в Минские соглашения необходимо внести коррективы. Он прокомментировал это тем, что «на дворе 2021 год». При этом глава офиса украинского президента отметил, что официальный Киев сделает всё, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены украинской стороной.

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