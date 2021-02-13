Москва, , 21:01 — REGNUM Министр иностранных дел России Сергей Лавров приветствовал решение властей Соединённых Штатов вернуться в Парижское соглашение о климате. Об этом сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что Лавров и спецпредставитель президента США по вопросам климата Джон Керри 13 февраля обсудили по телефону вопросы реализации Парижского соглашения по климату.

«Лавров приветствовал настрой новой администрации США вернуться в эту ключевую многостороннюю договоренность», — говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что договор обеспечивает «надёжную международно-правовую основу для долгосрочного климатического урегулирования».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что 19 февраля США официально вернутся к исполнению обязательств по Парижскому соглашению по климату. Решение о восстановлении этого статуса принял новый американский президент Джо Байден.

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